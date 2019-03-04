Небольшие доработки сайта на joomla

Необходимо доделать не большой перечень остаточных правок на сайте. Приглашаем к сотрудничеству специалистов у которых есть опыт работ с Open Cart и решения данных задач. [b]Ссылка на перечень правок:[/b] [url=https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit]https://docs.google.com/document/d/1sIv9a4-xb1sikvFd4zU36JI2UhFuxhaE3etgnUHm8kM/edit[/url] Просим адекватно оценивать свои силы, и сроки на выполнения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
доработки по сайту https://xn--80auebbkldb4i.xn--p1ai/:
1. увеличить скорость сайта до зеленой отметки https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fwww.мраморкрым.рф
2. максимально облегчить мобильную версию сайта, чтобы максимально увеличить скорость загрузки страниц
3 сделать поддержку турбо режима яндекс (плагин)
4.Изменить карту. У нас возникает частая проблема, люди из Алушты звонят например в Севастополь, а из Бахчисарая в Ялту, нужно чтобы те, кто ближе к Ялте звонили в Ялту и с Севастополем соответственно. Поэтому в контактах карту решили сделать не по вкладкам, а на одной странице, что-то вроде прямоугольник, разделенный вертикальной чертой, слева Севастополь карта с отметкой адреса, внизу слева под картой тел Севастополя , а справа тоже самое только про Ялту, в мобильной версии сделать по такому же принципу только черта горизонтальная вверху Севастополь +тел, внизу Ялта
5. На главной в пк версии не подгружаются фото, одни рамочки, исправить.
6.на главной сделать кливабельной всю область с 3-мя картинками: порифолио, каталог камня..
Что по срокам и по стоимости?
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