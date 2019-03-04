Небольшие доработки сайта на joomla

Добрый день!

доработки по сайту https://xn--80auebbkldb4i.xn--p1ai/:

1.​ увеличить скорость сайта до зеленой отметки https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=https%3A%2F%2Fwww.мраморкрым.рф​

2. максимально облегчить мобильную версию сайта, чтобы максимально увеличить скорость загрузки страниц

3 сделать поддержку турбо режима яндекс (плагин)

4.Изменить карту. У нас возникает частая проблема, люди из Алушты звонят например в Севастополь, а из Бахчисарая в Ялту, нужно чтобы те, кто ближе к Ялте звонили в Ялту и с Севастополем соответственно. Поэтому в контактах карту решили сделать не по вкладкам, а на одной странице, что-то вроде прямоугольник, разделенный вертикальной чертой, слева Севастополь карта с отметкой адреса, внизу слева под картой тел Севастополя , а справа тоже самое только про Ялту, в мобильной версии сделать по такому же принципу только черта горизонтальная вверху Севастополь +тел, внизу Ялта

5. На главной в пк версии не подгружаются фото, одни рамочки, исправить.

6.на главной сделать кливабельной всю область с 3-мя картинками: порифолио, каталог камня..

Что по срокам и по стоимости?