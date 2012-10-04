Две правки

1.Номер телефона в форме разбит на три ячейки, нужно сделать так чтобы при заполненой ячейки стрелка курсора переходила автоматически на следующую

2.Меню аккардеон, когда при раскрытом меню, находясь например на странице товара, перейти в раздел контакты, или другой раздел не магазина, меню остается раскрытым на последем товаре куда заходили, тоесть нужно чтобы меню работало только на страницах магазина, а на разделах джумлы было свернутым