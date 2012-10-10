Программка для гаданий

Мне нужно в идеале, чтоб на страничке сайта было несколько карт(расклад) и при нажатии на карту она переворачивалась рубашкой вниз и открывала описание карты.

То есть при нажатии на каждую карту появлялось описание.

Кто заинтересуется - прошу в приват.

Заказов будет несколько.