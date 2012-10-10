Программка для гаданий

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен2 заявки129 просмотров

Мне нужно в идеале, чтоб на страничке сайта было несколько карт(расклад) и при нажатии на карту она переворачивалась рубашкой вниз и открывала описание карты.

То есть при нажатии на каждую карту появлялось описание.

Кто заинтересуется - прошу в приват.

Заказов будет несколько.

13 лет назад
egoranikeev
Егор 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

weeklyTea
Антон 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$35
5 дней
Только отлично! Антон писал скрипт и все разъяснил как и что куда ставить. Буду продолжать сотрудничество!

Заявки фрилансеров

weeklyTea
Антон 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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