вот задание http://www.screenr.com/3RZ8 архив с данными: https://www.dropbox.com/s/tfxvgeqws2wogf0/baner.rar Мои контактные данные Форма обратной связи: http://webinfomarketing.ru/feedback/index.php Skype: frensdennis Номер ICQ: 612134970
Нарисовать баннер 190х190
Нужно нарисовать баннер компании "АкваТандем"
Цветовая палитра - сайт www.aquatandem.ru
Примерное построение баннера:
Логотип "Акватандем"
Надпись "Продажа аквариумов"
Сайт
Телефон
Выбранный исполнитель
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