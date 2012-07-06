Сделать 4 gif баннера размером 250 на 250. 1-2 сменяющиеся картинки в динамике. Каждый баннер соответствует одному из 4 продуктов: 1) http://trend-systems.ru/host-resseling/ 2) http://www.trend-systems.ru/bestseller/ 3) http://prodvijenie-saita.businessvinternet.ru/ ...
Баннеры для застройщика / агентства недвижимости
Тематика:
1) Дом сдан (фото / адрес)!
2) 100 метров от моря. Акция! Начало продаж!
3) Дом построен! (фото/адрес)
Размеры 2:250х140, 1:1280х140.
Динамично, фирменно, с эффектами!
Просьба указывать сроки и цену.
Заявки фрилансеров
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