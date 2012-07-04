Нужно сделать слайдшоу/баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт10 заявок147 просмотров

Нужно сделать слайд шоу/баннер обычное или на флеше для сайта cpaberry.com (в центре там где пусто).

Должно быть 5 слайдов со следующими надписями:

High paying offers

24/7 customer service

Flexible payment terms

Real time statistics

Quality control & innovative fraud detection

Картинки для слайдов на выбор исполнителя.

Примеры axill.com, bluetrackmedia.com, triadmedia.com.

Прошу указывать цены в заяках.

Жду предложений

13 лет назад
chucker
Иванов 
44 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

VVladimirP
47 лет
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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