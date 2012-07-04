Нужно сделать слайдшоу/баннер

Нужно сделать слайд шоу/баннер обычное или на флеше для сайта cpaberry.com (в центре там где пусто).

Должно быть 5 слайдов со следующими надписями:

High paying offers

24/7 customer service

Flexible payment terms

Real time statistics

Quality control & innovative fraud detection

Картинки для слайдов на выбор исполнителя.

Примеры axill.com, bluetrackmedia.com, triadmedia.com.

Прошу указывать цены в заяках.

Жду предложений