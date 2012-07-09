Баннерочек

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок230 просмотров

Нужно нарисовать баннер ("ТЗ" может меняться незначительно).

Нужно сделать баннер сюда: http://systematica.com.ua/fileadmin/systematika/images/main_banner.jpg

Баннер

1. Должны использоваться элементы логотипа (красные шарики)

2. Должны использоваться логотипы наших вендоров IBM Partner, Cisco Selected Partner, Red Hat, TYPO3, Drupal, 1C (м.б. строкой внизу все серым фоном...)

Надпись: "IT ВЛИЯЕТ НА БИЗНЕС

Прочтите о наших стандартах. Ознакомьтесь с технологиями. Узнайте о преимуществах."

Какие баннеры считаю достойными примера:

графические - http://www.ibm.com/

фото - http://www.goldmansachs.com/

Drupal
13 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
23 дня назад

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$10
1 день
Крутой чувак. Идею понял сразу, сделал то что нужно. Рекомендую.
Было приятно сотрудничать! Рекомендую всем Андрея как хорошего заказчика и человека.

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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