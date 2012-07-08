Создать баннер 120х40

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Завершен2 заявки165 просмотров

Создать баннер 120х40

1) Размер 120 на 40

2) статика

3) Текст

Надежный посредник!

Таобао Корея США Германия

Англия Италия Япония

4) где будет баннер http://my.jetscreenshot.com/1978/20120708-kh1e-180kb.jpg

5) Требования к баннеру - он небольшой, но должен выделяться на своем месте и привлекать внимание!

13 лет назад
IllusionMGS
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$10
1 день
Быстро, четко, с умом Рекомендую.
Все отлично, рад знакомству и сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

And-Re
36 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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