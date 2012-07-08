Нужно нарисовать баннер ("ТЗ" может меняться незначительно). Нужно сделать баннер сюда: http://systematica.com.ua/fileadmin/systematika/images/main_banner.jpg Баннер 1. Должны использоваться элементы логотипа (красные шарики) 2. Должны использоваться логотипы наших вендоров IBM ...
Создать баннер 120х40
Создать баннер 120х40
1) Размер 120 на 40
2) статика
3) Текст
Надежный посредник!
Таобао Корея США Германия
Англия Италия Япония
4) где будет баннер http://my.jetscreenshot.com/1978/20120708-kh1e-180kb.jpg
5) Требования к баннеру - он небольшой, но должен выделяться на своем месте и привлекать внимание!
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