Для интернет-магазина iTunes-Cards.ru нужен баннер для рекламы на других сайтах. Размер баннера 240х200 Флеш или гифка – не определились пока (по сути все равно), но должно быть ненавязчивое плавное движение. Требований ...
Баннер для Интернет-магазина HealthHair.kz
Необходимо разработать 1 баннер для женской аудитории, предварительные требования в файле. Дополнительная информация через Skype.
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