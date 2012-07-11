Нарисовать баннер

Для интернет-магазина iTunes-Cards.ru нужен баннер для рекламы на других сайтах. Размер баннера 240х200

Флеш или гифка – не определились пока (по сути все равно), но должно быть ненавязчивое плавное движение. Требований практически нет – лишь был бы симпатичный с небольшой динамикой. Интернет-магазин продает пополнительные гифт-карты и готовые аккаунты iTunes.