Приватно для Липина

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Завершен4 заявки120 просмотров

Задача - сделать баннер. Бюджет 50$

13 лет назад
wmit
Олег 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад
$50
1 день
Проект выполнен полностью и на отлично! В кратчайшие сроки! Автор продемонстрировал оригинальный творческий подход и инициативу! Рекомендую!
Хороший заказчик, все отлично!

Заявки фрилансеров

Eney
45 лет
16 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 лет назад

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