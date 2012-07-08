Сделать несколько баннеров разного размера

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Закрыт1 заявка163 просмотра

Ситуация: Есть ротатор баннеров определенного размера: http://www.myrouble.ru/rotator/free/

Задача: Через изменение CSS файла и html кода нужно сделать несколько таких ротаторов разного размера.

В комментариях укажите стоимость работ и сроки.

CSSHTML
13 лет назад
myrouble
Роман 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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