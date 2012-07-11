Нужен баннер хорошего уровня. Хотел бы найти специалиста для более менее постоянной работы, чтобы иногда заменять основного спеца. Указывайте, пожалуйста, точную стоимость.
Баннеры для конкурса 728x90. Один GIF, второй SWF
Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт)
В конкурсе будет 7 призов, сами призы я уже вырезал от фона, они прикреплены в архиве в PSD-формате.
Чтобы понимали о чем речь, ссылка на подробное описание конкурса: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111498
На баннере необходимо разместить логотип cxem.net и логотип спонсора конкурса repairbaza.ru.
Текст (по кадрам):
1. Конкурс по аудио от сайта Паяльник
с 12 июля по 1 ноября (меньшим шрифтом сделать)
2. 4 приза от главного спонсора конкурса RepairBaza.ru
+ 3 поощрительных приза (меньшим шрифтом сделать)
3, 4, 5 Далее по кадрам идут ротации названия призов и сами картинки призов, можно 2-3 приза уместить в один кадр, но осциллограф сделать отдельным кадром и написать "Главный приз: цифровой 50 МГц осциллограф Uni-T UTD2052CEL"
На выходе: исходники PSD и Flash.
Оплата WebMoney.
Выбранный исполнитель
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