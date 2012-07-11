Баннеры для конкурса 728x90. Один GIF, второй SWF

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт6 заявок143 просмотра

Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт)

В конкурсе будет 7 призов, сами призы я уже вырезал от фона, они прикреплены в архиве в PSD-формате.

Чтобы понимали о чем речь, ссылка на подробное описание конкурса: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111498

На баннере необходимо разместить логотип cxem.net и логотип спонсора конкурса repairbaza.ru.

Текст (по кадрам):

1. Конкурс по аудио от сайта Паяльник

с 12 июля по 1 ноября (меньшим шрифтом сделать)

2. 4 приза от главного спонсора конкурса RepairBaza.ru

+ 3 поощрительных приза (меньшим шрифтом сделать)

3, 4, 5 Далее по кадрам идут ротации названия призов и сами картинки призов, можно 2-3 приза уместить в один кадр, но осциллограф сделать отдельным кадром и написать "Главный приз: цифровой 50 МГц осциллограф Uni-T UTD2052CEL"

На выходе: исходники PSD и Flash.

Оплата WebMoney.

13 лет назад
taliban777
Анатолий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Pyton_
Мария 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

Pyton_
Мария 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Флеш-баннер

    Нужен баннер хорошего уровня. Хотел бы найти специалиста для более менее постоянной работы, чтобы иногда заменять основного спеца. Указывайте, пожалуйста, точную стоимость.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн информера погоды

    $10

    Добрый вечер! Задача: предложить расположение надписей и показателей погоды на баннере, чтобы было наглядно и информативно. Задний фон – фотография погоды. При этом не забыть, что задний ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать 3 баннера

    необходимо сделать 3 баннера для сайта http://ceramicstroi.ru/ размеры такие же как этот http://ceramicstroi.ru/wp-content/uploads/2012/03/Skidka-novoselam.png 1. Баннер скидка новоселам (7%) 2. Скидка жителям Элисты (3%) 3. Продаем товары в кредит ...

    WordPress
    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать несколько баннеров разного размера

    Ситуация: Есть ротатор баннеров определенного размера: http://www.myrouble.ru/rotator/free/ Задача: Через изменение CSS файла и html кода нужно сделать несколько таких ротаторов разного размера. В комментариях укажите стоимость работ и сроки.

    CSSHTML
    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Добавить FlashVars в баннеры

    $10

    Необходимо в существующие баннеры добавить возможность указания URL извне через FlashVars, например: Три баннера по задаче.

    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать 5 баннеров

    gif анимация следующих размеров: - 220*220 и его статичное адаптированное подобие размером 100*100 - 300*100 - 470*100 - 470*32 тема новогодняя. елку могу предоставить. ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад