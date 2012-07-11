Баннеры для конкурса 728x90. Один GIF, второй SWF

Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт)

В конкурсе будет 7 призов, сами призы я уже вырезал от фона, они прикреплены в архиве в PSD-формате.

Чтобы понимали о чем речь, ссылка на подробное описание конкурса: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=111498

На баннере необходимо разместить логотип cxem.net и логотип спонсора конкурса repairbaza.ru.

Текст (по кадрам):

1. Конкурс по аудио от сайта Паяльник

с 12 июля по 1 ноября (меньшим шрифтом сделать)

2. 4 приза от главного спонсора конкурса RepairBaza.ru

+ 3 поощрительных приза (меньшим шрифтом сделать)

3, 4, 5 Далее по кадрам идут ротации названия призов и сами картинки призов, можно 2-3 приза уместить в один кадр, но осциллограф сделать отдельным кадром и написать "Главный приз: цифровой 50 МГц осциллограф Uni-T UTD2052CEL"

На выходе: исходники PSD и Flash.

Оплата WebMoney.