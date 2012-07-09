Дизайн информера погоды

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт7 заявок96 просмотров

Добрый вечер!

Задача: предложить расположение надписей и показателей погоды на баннере, чтобы было наглядно и информативно. Задний фон – фотография погоды.

При этом не забыть, что задний фон может быть любого цвета, а цвет букв нельзя менять.

Хотелось бы сделать стильно и аккуратно, как здесь: https://www.dropbox.com/sh/w4n1xcxoehsii8o/EZW3LkGaDP

Обратите внимание на работу со шрифтами и формами.

Пишите сюда или на почту [email protected], желателен опыт подобной работы.

Спасибо!

13 лет назад
posetion
Евгений 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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