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Дизайн информера погоды
Добрый вечер!
Задача: предложить расположение надписей и показателей погоды на баннере, чтобы было наглядно и информативно. Задний фон – фотография погоды.
При этом не забыть, что задний фон может быть любого цвета, а цвет букв нельзя менять.
Хотелось бы сделать стильно и аккуратно, как здесь: https://www.dropbox.com/sh/w4n1xcxoehsii8o/EZW3LkGaDP
Обратите внимание на работу со шрифтами и формами.
Пишите сюда или на почту [email protected], желателен опыт подобной работы.
Спасибо!
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