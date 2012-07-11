Флеш-баннер

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Закрыт11 заявок143 просмотра

Нужен баннер хорошего уровня. Хотел бы найти специалиста для более менее постоянной работы, чтобы иногда заменять основного спеца. Указывайте, пожалуйста, точную стоимость.

13 лет назад
gomer66
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад
$15
2 дня

Заявки фрилансеров

gajw
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
13 лет назад

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