Баннеры для игры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки129 просмотров

Привет

Нужно сделать много красивых, ярких, сочных, интересных баннеров во флеше и gif для google adwards компании. Вот размеры - http://www.banner-ad.co.uk/images/common-banner-ad-sizes.gif

Каждый баннер должен быть во флеше и gif.

Исходные файлы я предоставлю, а дальше ваш креатив!

13 лет назад
MaxRiga
Максим 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$50
3 дня
Отлично сделанная работа. Без проблем! Работа с Романом была в удовольствие. Все схватил на лету, воплотил в жизнь и даже без доплаты переделал мои ошибки.
Хорошо поработали. Рекомендую всем к сотрудничеству! p.s. мое имя - Тимур)

Заявки фрилансеров

TSpell
Тимур 
34 года
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад

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