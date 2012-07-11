Нужны баннеры по тематике: кондиционирование, холодоснабжение, вентиляция. Только GIF и JPEG, как стандартные (468х60 и пр.), так и нестандартные форматы. Всего - 20 штук. Сроки - самые срочные. Предпочтение отдается фрилансерам с ...
Собрать баннер на Flash
Есть исходники изображений в Corel + файлы SWF. Сценарий анимации тоже прописан четко.
Ваша задача взять графику и сделать с ней анимацию, превратив во флеш-баннер 468x60px
Заявки фрилансеров
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