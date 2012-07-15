Необходимо 2 баннера

$17
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен4 заявки159 просмотров

1 - Баннер

Нужен Баннер для проекта Phoenix Project. Размер Баннера вот такой как эта картинка http://ro-nifelheim.ru/files/banner/banner_180x256_1.gif

Гиф баннер

Тематика Хостинг Игровых Серверов Рагнарок

2 картинки

1 -Хостинг Серверов Рагнарок

2- Самые низкие цены! Хостинг от 350р!

Как варианты фона:

http://i070.radikal.ru/1207/95/3a6f584cb7d6.jpg

http://s005.radikal.ru/i211/1207/07/44dc683f9d02.png

Также возможно на ваше усмотрение, главное чтобы очень красиво и лаконично

2- Баннер

Требования к Баннеру:

Гиф Баннер

Max upload size : 80kb

Maximum Width/Height (in pixels): 468 / 60

Тематика Хостинг Игровых Серверов Рагнарок

2 картинки

1 -Хостинг Серверов Рагнарок

2- Самые низкие цены! Хостинг от 350р!

Как варианты фона:

http://i070.radikal.ru/1207/95/3a6f584cb7d6.jpg

http://s005.radikal.ru/i211/1207/07/44dc683f9d02.png

Также возможно на ваше усмотрение, главное чтобы очень красиво и лаконично

У нас действительно самые низкие цены в данной области, поэтому нужно убедить людей зайти и посмотреть, дальше они наши :)

Писать только тем, у кого есть портфолио.

Предпочтения людям связанным с игровой тематикой или работающие/работавшие в ней.

13 лет назад
PhoenixProject
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$17
1 день
Отличная работа. Качественно, быстро, со вкусом, но самое главное очень доступные цены. Рекомендую, очень профессионально работает.
Отлично поработали. Заказчик хорошо знает чего хочет и ведет к выполнению работы. И вообще с Евгением легко и просто работать. Всегда на связи, что очень удобно. Оплата без проволочек, моментально. Всем очень рекомендую.

Заявки фрилансеров

nejin
Ирина 
52 года
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Необходимо сделать 3 картинки для слайдера

    Слайдер будет размером ширина 543, высота 230 пикс., расширение jpg или png, картинки нужны для этих товаров: Акция! Ирригатор полости рта Waterpik WP-100 Ultra. Подарок: 2 бальзама для ирригатора,немецкая зубная щетка, ...

    HTMLWordPress
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Собрать баннер на Flash

    $25

    Есть исходники изображений в Corel + файлы SWF. Сценарий анимации тоже прописан четко. Ваша задача взять графику и сделать с ней анимацию, превратив во флеш-баннер 468x60px

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннеры, тематика - кондиционирование

    Нужны баннеры по тематике: кондиционирование, холодоснабжение, вентиляция. Только GIF и JPEG, как стандартные (468х60 и пр.), так и нестандартные форматы. Всего - 20 штук. Сроки - самые срочные. Предпочтение отдается фрилансерам с ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Анимированные баннеры

    Нужны баннеры. Тематика - адалт, русский язык. Анимашка, gif, макс 50 кб. 305 x 99 , 5 штук. Контент от вас. Кликабельные тексты тоже.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный Flash-баннер

    $15

    Нужен рекламный Flash баннер в формате .swf Простота и лаконичность приветствуется. Информация которая должна быть: 1. лейбл: "интернет провайдер в Егорьевске" 2. Бесплатное подключение ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создание баннера для интернет-магазина

    Нашему интернет-магазину необходимо создать динамичный баннер на главную страницу в стилистике и цветовой гамме сайта. Если Ваша работа нам понравиться, то периодически будем обращаться с подобными просьбами. Оплату и подробности работы обговорим с заинтересовавшимися веб-дизайнерами.

    Баннеры21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннеры для конкурса 728x90. Один GIF, второй SWF

    $20

    Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт) В конкурсе будет 7 призов, сами призы я уже вырезал от фона, они прикреплены в ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Флеш-баннер

    Нужен баннер хорошего уровня. Хотел бы найти специалиста для более менее постоянной работы, чтобы иногда заменять основного спеца. Указывайте, пожалуйста, точную стоимость.

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн информера погоды

    $10

    Добрый вечер! Задача: предложить расположение надписей и показателей погоды на баннере, чтобы было наглядно и информативно. Задний фон – фотография погоды. При этом не забыть, что задний ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад