Добрый день! Необходимо: Баннер GIF: 468х60рх; Кнопка GIF: 88х31рх; Информер: 140х250рх; Примеры информеров в приложении. Сам HYIP мониторинг: http://hy-ip.ru
Необходимо 2 баннера
1 - Баннер
Нужен Баннер для проекта Phoenix Project. Размер Баннера вот такой как эта картинка http://ro-nifelheim.ru/files/banner/banner_180x256_1.gif
Гиф баннер
Тематика Хостинг Игровых Серверов Рагнарок
2 картинки
1 -Хостинг Серверов Рагнарок
2- Самые низкие цены! Хостинг от 350р!
Как варианты фона:
http://i070.radikal.ru/1207/95/3a6f584cb7d6.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1207/07/44dc683f9d02.png
Также возможно на ваше усмотрение, главное чтобы очень красиво и лаконично
2- Баннер
Требования к Баннеру:
Гиф Баннер
Max upload size : 80kb
Maximum Width/Height (in pixels): 468 / 60
Тематика Хостинг Игровых Серверов Рагнарок
2 картинки
1 -Хостинг Серверов Рагнарок
2- Самые низкие цены! Хостинг от 350р!
Как варианты фона:
http://i070.radikal.ru/1207/95/3a6f584cb7d6.jpg
http://s005.radikal.ru/i211/1207/07/44dc683f9d02.png
Также возможно на ваше усмотрение, главное чтобы очень красиво и лаконично
У нас действительно самые низкие цены в данной области, поэтому нужно убедить людей зайти и посмотреть, дальше они наши :)
Писать только тем, у кого есть портфолио.
Предпочтения людям связанным с игровой тематикой или работающие/работавшие в ней.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Баннеры3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Слайдер будет размером ширина 543, высота 230 пикс., расширение jpg или png, картинки нужны для этих товаров: Акция! Ирригатор полости рта Waterpik WP-100 Ultra. Подарок: 2 бальзама для ирригатора,немецкая зубная щетка, ...Завершен13 лет назад
- $25
Есть исходники изображений в Corel + файлы SWF. Сценарий анимации тоже прописан четко. Ваша задача взять графику и сделать с ней анимацию, превратив во флеш-баннер 468x60pxБаннеры22 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны баннеры по тематике: кондиционирование, холодоснабжение, вентиляция. Только GIF и JPEG, как стандартные (468х60 и пр.), так и нестандартные форматы. Всего - 20 штук. Сроки - самые срочные. Предпочтение отдается фрилансерам с ...Завершен13 лет назад
Нужны баннеры. Тематика - адалт, русский язык. Анимашка, gif, макс 50 кб. 305 x 99 , 5 штук. Контент от вас. Кликабельные тексты тоже.Закрыт13 лет назад
- $15
Нужен рекламный Flash баннер в формате .swf Простота и лаконичность приветствуется. Информация которая должна быть: 1. лейбл: "интернет провайдер в Егорьевске" 2. Бесплатное подключение ...Завершен13 лет назад
Нашему интернет-магазину необходимо создать динамичный баннер на главную страницу в стилистике и цветовой гамме сайта. Если Ваша работа нам понравиться, то периодически будем обращаться с подобными просьбами. Оплату и подробности работы обговорим с заинтересовавшимися веб-дизайнерами.Баннеры21 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $20
Необходимо разработать баннер 728x90, 2 варианта: один в Flash, один в GIF (желательно в GIF не более 100 КБайт) В конкурсе будет 7 призов, сами призы я уже вырезал от фона, они прикреплены в ...Закрыт13 лет назад
Нужен баннер хорошего уровня. Хотел бы найти специалиста для более менее постоянной работы, чтобы иногда заменять основного спеца. Указывайте, пожалуйста, точную стоимость.Закрыт13 лет назад
- $10
Добрый вечер! Задача: предложить расположение надписей и показателей погоды на баннере, чтобы было наглядно и информативно. Задний фон – фотография погоды. При этом не забыть, что задний ...Баннеры7 заявокЗакрыт13 лет назад