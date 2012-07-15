Необходимо 2 баннера

1 - Баннер

Нужен Баннер для проекта Phoenix Project. Размер Баннера вот такой как эта картинка http://ro-nifelheim.ru/files/banner/banner_180x256_1.gif

Гиф баннер

Тематика Хостинг Игровых Серверов Рагнарок

2 картинки

1 -Хостинг Серверов Рагнарок

2- Самые низкие цены! Хостинг от 350р!

Как варианты фона:

http://i070.radikal.ru/1207/95/3a6f584cb7d6.jpg

http://s005.radikal.ru/i211/1207/07/44dc683f9d02.png

Также возможно на ваше усмотрение, главное чтобы очень красиво и лаконично

2- Баннер

Требования к Баннеру:

Гиф Баннер

Max upload size : 80kb

Maximum Width/Height (in pixels): 468 / 60

Тематика Хостинг Игровых Серверов Рагнарок

2 картинки

1 -Хостинг Серверов Рагнарок

2- Самые низкие цены! Хостинг от 350р!

Как варианты фона:

http://i070.radikal.ru/1207/95/3a6f584cb7d6.jpg

http://s005.radikal.ru/i211/1207/07/44dc683f9d02.png

Также возможно на ваше усмотрение, главное чтобы очень красиво и лаконично

У нас действительно самые низкие цены в данной области, поэтому нужно убедить людей зайти и посмотреть, дальше они наши :)

Писать только тем, у кого есть портфолио.

Предпочтения людям связанным с игровой тематикой или работающие/работавшие в ней.