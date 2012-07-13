Необходимо сделать 3 картинки для слайдера

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Завершен7 заявок181 просмотр

Слайдер будет размером ширина 543, высота 230 пикс., расширение jpg или png, картинки нужны для этих товаров:

Акция! Ирригатор полости рта Waterpik WP-100 Ultra. Подарок: 2 бальзама для ирригатора,немецкая зубная щетка, цифровой градусник.

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Акция! Ирригатор Evident Dental WaterJet BD 7200 за 1200 руб.

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Суперцена! Электрическая зубная щетка Oral-B Triumph 5000 за 5900 руб.

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тексты для картинок так же приведены над ссылками.

Просьба указывать ЦЕНУ и СРОКИ!

HTMLWordPress
13 лет назад
kredit24
Валерий 
46 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

melnikan
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$24
1 день
Чёткая и быстрая работа, адекватная цена, доволен сотрудничеством!
Сработались без лишних слов, все замечательно. Нужны будут статичные баннеры - обращайтесь еще.

Заявки фрилансеров

melnikan
Антон 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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