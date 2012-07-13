Есть исходники изображений в Corel + файлы SWF. Сценарий анимации тоже прописан четко. Ваша задача взять графику и сделать с ней анимацию, превратив во флеш-баннер 468x60px
Необходимо сделать 3 картинки для слайдера
Слайдер будет размером ширина 543, высота 230 пикс., расширение jpg или png, картинки нужны для этих товаров:
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тексты для картинок так же приведены над ссылками.
Просьба указывать ЦЕНУ и СРОКИ!
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