Разработать дизайн банера. Приблизительные варианты приложены.
Для социальной сети нужно два баннера.
Здравствуйте.
Для социальной сети нужно два баннера.
88X31.
468X60.
Оплата после выполнения и принятия работы.
Пишите детали в личные сообщения.
Заявки фрилансеров
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