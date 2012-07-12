Дизайн баннера

Привет Нужно сделать много красивых, ярких, сочных, интересных баннеров во флеше и gif для google adwards компании. Вот размеры - http://www.banner-ad.co.uk/images/common-banner-ad-sizes.gif Каждый баннер должен быть во флеше и gif. Исходные файлы я ...