webzaq2

Вапвапавпв webzaq2

 
28 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн для социальной сети.

    Для сайта социальной сети нужно создать дизайн. Цвета желательно в стиле Twiiter или Facebook - можете предлагать Свои варианты. Дизайн нужен для Главной страницы и страницы пользователя. Указываете цены вашей работы. Оплата осуществляется после принятия и одобрения работы.

    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Facebook SignUp & Login

    Нужно сделать вход / регистрация на сайте социальной сети через Facebook. Примерно как в Pinterest.com. Присылайте детали в личные сообщения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно реализовать мультиязычность на сайте.

    Нужно реализовать мультиязычность на сайте. Способы реализации пишите в личные сообщения. SEO - Поисковые машины имеют индексировать сайт на другом языке Оплата пися одобрение проекта. Детали пишите в личные сообщения.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна HTM (5) & CSS(3) верстка для соц. сети.

    Здравствуйте Нужна HTML(5) &amp; CSS(3) верстка. Верстка для социальной сети. + Адаптировать под все браузеры (Modernizr). Пожалуйста указывайте вашу цену и сроки выполнения работы. Оплата после выполнения и принятия работы. Подробно расскажу когда выберу фрилансера.

    HTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
smant
Антон 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Собрать с сайта координаты городов
ok
Супер профи. Сделал за 2 часа. Клас!!! Антон выполнил проект очень быстро и качественно. Результатом абсолютно доволен. Всем рекомендую!
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