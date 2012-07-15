Для сайта социальной сети нужно создать дизайн. Цвета желательно в стиле Twiiter или Facebook - можете предлагать Свои варианты. Дизайн нужен для Главной страницы и страницы пользователя. Указываете цены вашей работы. Оплата осуществляется после принятия и одобрения работы.