Для сайта социальной сети нужно создать дизайн. Цвета желательно в стиле Twiiter или Facebook - можете предлагать Свои варианты. Дизайн нужен для Главной страницы и страницы пользователя. Указываете цены вашей работы. Оплата осуществляется после принятия и одобрения работы.
- Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно сделать вход / регистрация на сайте социальной сети через Facebook. Примерно как в Pinterest.com. Присылайте детали в личные сообщения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Нужно реализовать мультиязычность на сайте. Способы реализации пишите в личные сообщения. SEO - Поисковые машины имеют индексировать сайт на другом языке Оплата пися одобрение проекта. Детали пишите в личные сообщения.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Нужно собрать с сайта координаты населенных пунктов Украины. Вид сайта example.ua / КОД / ua Коордиинаты находятся в коде страницы в тегах . Предлагайте свои варианты.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Здравствуйте. Для социальной сети нужно два баннера. 88X31. 468X60. Оплата после выполнения и принятия работы. Пишите детали в личные сообщения.Баннеры11 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте. Для социальной сети нужен логотип. Оплата после окончания и принятия работы. Детали пишите в личные сообщения.Логотипы и Знаки25 заявокЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте Нужна HTML(5) & CSS(3) верстка. Верстка для социальной сети. + Адаптировать под все браузеры (Modernizr). Пожалуйста указывайте вашу цену и сроки выполнения работы. Оплата после выполнения и принятия работы. Подробно расскажу когда выберу фрилансера.HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 лет назад