Уважаемые фрилансеры, приношу извинения за отсутствие на портале.К сожалению, не было доступа к интернету. Если, по данному проекту у кого-то есть какие либо предложения, наброски, вопросы. Рассмотрю в течение двух дней. ...
Дизайн для социальной сети.
Для сайта социальной сети нужно создать дизайн.
Цвета желательно в стиле Twiiter или Facebook - можете предлагать Свои варианты.
Дизайн нужен для Главной страницы и страницы пользователя.
Указываете цены вашей работы.
Оплата осуществляется после принятия и одобрения работы.
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