Дизайн магазина

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт42 заявки280 просмотров

Нужно сделать дизайн главной и 2х внутренних страниц(каталог и карточка товара для магазина мебели. дизайн должен быть современного стиля, лаконичный, без завитушек,узоров, теней и прочей шелухи.

Структура не шаблонная (в три колонки),а что-то интересное, но в тоже время удобное. По дизайну должно быть понятно, что продукция брендовая и не дешевая. Исполнителя выбираем по портфолио.

13 лет назад
RyoH
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$1000
14 дней

Заявки фрилансеров

Killme777
41 год
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад

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