Дизайн магазина

Нужно сделать дизайн главной и 2х внутренних страниц(каталог и карточка товара для магазина мебели. дизайн должен быть современного стиля, лаконичный, без завитушек,узоров, теней и прочей шелухи.

Структура не шаблонная (в три колонки),а что-то интересное, но в тоже время удобное. По дизайну должно быть понятно, что продукция брендовая и не дешевая. Исполнителя выбираем по портфолио.