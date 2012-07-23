Сделать дизайн страниц сайта, главная уже есть

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок150 просмотров

Нужно сделать дизайн 6-ти страниц сайта по инфобизнесу. Дизайн главной главной страницы уже есть, исходники предоставлю. Дизайна немного, нужно сделать вид боковых блоков отображения баннеров, стили для текста, заголовков, списков, абзацев, форм ввода комментариев. для примера вот ссылки аналогичного по контенту сайта:

http://ultrasales.ru/contact/

http://ultrasales.ru/recomendation/

http://ultrasales.ru/book/

http://ultrasales.ru/blog/

блок коммента снизу, например: http://ultrasales.ru/sekreti-b2b/

Также показать стиль выделения элементов при наведении курсора.

дизайн главной приложен.

Срок исполнения 3-4 дня.

Расчет - Яндекс-деньгами. Предложение делайте только в рублях.

13 лет назад
VladislavK
Владислав 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$65
3 дня
Отличный исполнитель! Редко встречаешь творческого дизайнера с четкой дисциплиной. Сделал задание быстро и качественно, мгновенно принимает поправки и вносит коррективы. Буду и дальше обращаться. Желаю всяческих успехов!
Владислав - отличный заказчик! Работать было одно удовольствие. Четкое тз, моментальная оплата Рекомендую) Буду надеяться на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Maksak
Максим 
32 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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