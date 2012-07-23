Сделать дизайн страниц сайта, главная уже есть

Нужно сделать дизайн 6-ти страниц сайта по инфобизнесу. Дизайн главной главной страницы уже есть, исходники предоставлю. Дизайна немного, нужно сделать вид боковых блоков отображения баннеров, стили для текста, заголовков, списков, абзацев, форм ввода комментариев. для примера вот ссылки аналогичного по контенту сайта:

http://ultrasales.ru/contact/

http://ultrasales.ru/recomendation/

http://ultrasales.ru/book/

http://ultrasales.ru/blog/

блок коммента снизу, например: http://ultrasales.ru/sekreti-b2b/

Также показать стиль выделения элементов при наведении курсора.

дизайн главной приложен.

Срок исполнения 3-4 дня.

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