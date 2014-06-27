Разработка дизайна и верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок253 просмотра

Требуется полностью разработать дизайн и сверстать сайт кредитного автомата (HTML+CSS). Образец дизайна: http://lendmoney.ru/. Без использования флэш. Цветовая схема предпочтительно синий, зеленый, фиолетовый.

CSSHTML
13 лет назад
Staspost
48 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад
$100
10 дней
Все отлично, рекомендую.
Станислав предоставит подробное ТЗ,которое в результате привело к положительному результату.С оплатой проблем не возникло.Всем рекомендую как порядочного заказчика.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
13 лет назад

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