Уважаемые веблансеры! Предлагаем Вашему вниманию очередной конкурс на разработку дизайна для главной и внутренней страницы сайта швейной фабрики. Подробное ТЗ во вложении и по ссылке: http://www.license-soft.ru/tmp/tz-weblancer.doc ...
Сделать сайт визитку для игрушки
Сделать сайт визитку для игрушки https://play.google.com/store/apps/details?id=com.purefractalsolutions.safecracker&hl=en
Дизайн в общем виде должен напоминать android market.
Главная страница - два абзаца и скриншот и\или заставка игры.
Страница скриншотов.
Страница "О разработчике".
Страница (шаблон страницы), на которой будет организован блог/лента об аналогичных играх. Желательно на главной странице показать два-три последних элемента из ленты.
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