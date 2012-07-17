Сделать сайт визитку для игрушки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок224 просмотра

Сделать сайт визитку для игрушки https://play.google.com/store/apps/details?id=com.purefractalsolutions.safecracker&hl=en

Дизайн в общем виде должен напоминать android market.

Главная страница - два абзаца и скриншот и\или заставка игры.

Страница скриншотов.

Страница "О разработчике".

Страница (шаблон страницы), на которой будет организован блог/лента об аналогичных играх. Желательно на главной странице показать два-три последних элемента из ленты.

Android
13 лет назад
marty33
47 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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