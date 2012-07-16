Сменить дизайн сайта

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки184 просмотра

Здравствуйте, нужно изменить дизайн сайта pompey-fanstore.com. Движок вебасист. Сам дизайн уже готовый, интересует только установка на сайт. ICQ 285015274. Желательно отвечать сразу в ICQ. Работаю без предоплаты.

Обязательные требования:

1. Достаточный опыт работы

2. Наличие отзывов.

3. Наличие примеров работы.

4. Не посредник.

5. Уравновешенность, бесконфликтность, способность договариваться и объяснять.

6. Наличие ICQ, скайпа и мобильного. Доступность онлайн до с 8.00 до 22.00

13 лет назад
Boss010482
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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