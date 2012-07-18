Нужен Landing Page

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок219 просмотров

Нужно срочно нарисовать хороший лендинг. За подробностями обращайтесь в скайп или ICQ.

13 лет назад
AtskiySOTONA
Антон 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$500
1 день
Очень доволен сотрудничеством! Все быстро, красиво и в срок.
Отличный заказчик, своевременная оплата. Рекомендую :)

Заявки фрилансеров

Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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