Online сервис gps-мониторинга

В связи с открытием бизнеса нам требуется дизайнер, который разработает для нашей компании фирменный стиль, дизайн сайта и логотип.

Наша деятельность будет заключаться в персональном gps-мониторинге (продажа услуги и gps- трекеров).

Скидываю ссылку на аналог услуги. http://www.gdemoi.ru/

Есть название "Супер Глаз", предпочтений по оформлению нет.