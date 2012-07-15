Дизайн для сайта игры Aion

Необходимо разработать дизайн для сервера игры Aion.

Сроки - неделя. Нужно, чтоб было просто и красиво. Примеры сайтов, чей дизайн понравился - скинем. Небольшие требования тоже установим(блоки\расположение элементов). Если в комплекте будет верстка(за доп. плату), то вообще прекрасно.