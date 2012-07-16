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$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен5 заявок152 просмотра

Здравствуйте.

Нужно подобрать фон для вот этого шаблона

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_39478/

в том же цвете! но с другой текстурой.

Компания занимается декоративной штукатуркой, текстура должна соответствовать этому профилю.

От Вас требуется 5 красивых текстур (картинок любого формата .jpg .png .gif) которые бы характеризовали направление деятельности компании. Картинка должна быть более-менее однородной и "повторяющейся", т.е. чтобы при склеивании этих кусочков в одно целое не было видно стыков.

Работа должна быть сдана до 14:00 по киевскому времени.

13 лет назад
nick_u
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад
$25
1 день
Александр отлично выполнил свою работу, предоставил даже больше вариантов чем было затребовано. Сработал оперативно. Спасибо.
Андрей недавно в сервисе, но проявил себя порядочным и вежливым заказчиком, оплату произвел своевременно. Очень рад первым оставить ему положительный отзыв, желаю дальнейшего роста в рамках сервиса ))

Заявки фрилансеров

netekspert
Александр 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
13 лет назад

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