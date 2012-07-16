Здравствуйте.

Нужно подобрать фон для вот этого шаблона

http://livedemo00.template-help.com/wordpress_39478/

в том же цвете! но с другой текстурой.

Компания занимается декоративной штукатуркой, текстура должна соответствовать этому профилю.

От Вас требуется 5 красивых текстур (картинок любого формата .jpg .png .gif) которые бы характеризовали направление деятельности компании. Картинка должна быть более-менее однородной и "повторяющейся", т.е. чтобы при склеивании этих кусочков в одно целое не было видно стыков.

Работа должна быть сдана до 14:00 по киевскому времени.