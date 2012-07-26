Дизайн сайта - натяжные потолки.

Основные требования. 1. Переделать дизайн сайта. Внешне он должен быть похож на barausse.com. Цвета должны остаться прежними, как на l-porte.ru. 2. Нужно переделать или доработать админку так, чтобы сайт был более редактируемым. Возможно, ...