Доработка дизайна сайта

Есть дизайн главной странички сайта в формате ПСД.

Необходимо дорисовать внутренние странички.

- информационная

- вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/)

- обратная связь

Типы страниц:

Наши услуги — информационная

Продажа — вывод объектов

Горячие предложения — вывод объектов

Элитная недвижимость — вывод объектов

Аренда — вывод объектов

Инвестиции — вывод объектов

Туризм — информационная

Контакты — обратная связь

Описание страничек:

- информационная:

По аналогии как http://tenerifecenter.com/ru/about/, блока новостей не будет.3

- вывод объектов:

параметры вывода такие же как на http://tenerifecenter.com/ru/sale/

только цена должна задаваться полями от и до, а не линейкой.

- обратная связь:

Адреса офисов (Москва, Петербург, Тенерифе), контакты (телефон, емейл, карта проезда гугла)

Приатачен файл в формате JPG.

ПСД вышлю на емейл.

Срок: 2 дня