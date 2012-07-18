Доработка дизайна сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен9 заявок151 просмотр

Есть дизайн главной странички сайта в формате ПСД.

Необходимо дорисовать внутренние странички.

- информационная

- вывод объектов (параметры объектов как на http://tenerifecenter.com/ru/)

- обратная связь

Типы страниц:

Наши услуги — информационная

Продажа — вывод объектов

Горячие предложения — вывод объектов

Элитная недвижимость — вывод объектов

Аренда — вывод объектов

Инвестиции — вывод объектов

Туризм — информационная

Контакты — обратная связь

Описание страничек:

- информационная:

По аналогии как http://tenerifecenter.com/ru/about/, блока новостей не будет.3

- вывод объектов:

параметры вывода такие же как на http://tenerifecenter.com/ru/sale/

только цена должна задаваться полями от и до, а не линейкой.

- обратная связь:

Адреса офисов (Москва, Петербург, Тенерифе), контакты (телефон, емейл, карта проезда гугла)

Приатачен файл в формате JPG.

ПСД вышлю на емейл.

Срок: 2 дня

13 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад
$50
2 дня
Проект выполнен качественно и в срок. Спасибо за работу.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Новый дизайн сайта климатической компании

    Коллеги, добрый день! Требуется полностью изменить существующий дизайн сайта климатической компании. Сейчас сайт более похож на интернет магазин - нужна смена позиционирования сайта - корпоративный сайт климатической компании. Дизайн должен ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переделать сайт l-porte.ru

    $1000

    Основные требования. 1. Переделать дизайн сайта. Внешне он должен быть похож на barausse.com. Цвета должны остаться прежними, как на l-porte.ru. 2. Нужно переделать или доработать админку так, чтобы сайт был более редактируемым. Возможно, ...

    DLE
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Макет сайта и вёрстка

    $250

    Нужно нарисовать новый дизайн сайта http://civilization-spb.ru и сверстать макет 1. Нужно сделать сайт более техногенным и строгим. 2. Нужно оживить планетарий: сделать более живым звёздное небо, планеты должны вращаться вокруг ...

    Дизайн сайтов12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн и натяжка сайта на Joomla

    1. Убрать нижний блок с фотографиями. 2. Сделать, чтобы строка с кнопкой нажимать сюда выводила окно с возможностью загрузить туда видео,(объяснить как туда заливать видео) 3. Логотип Soft-tile либо мягкая плитка (понятия не имею какой,должен запоминаться, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Интересует редизайн сайта http://vertusite.ru/ В шапке желательно сделать оригинальную флешку. Сам дизайн в темном цвете, так как картинки товара на черном фоне. Примерная цена: Дизайн главной страницы 100 у.е. Дизайн ...

    Дизайн сайтов24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад