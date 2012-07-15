Коллеги, добрый день! Требуется полностью изменить существующий дизайн сайта климатической компании. Сейчас сайт более похож на интернет магазин - нужна смена позиционирования сайта - корпоративный сайт климатической компании. Дизайн должен ...
Дизайн сайта для ресторана.
Добрый вечер господа фрилансеры.
Необходимо нарисовать простой дизайн сайта ресторана(город ресторана СПБ)
Ресторан в золотых тонах, соответственно хотелось бы видеть тоже самое в дизайне сайта.
Прикрепляю архив с фотографиями ресторана, логотип ресторана и примеры дизайна который нравится.
Стоимость до 2000 рублей. Не более. Оплата строго по факту выполнения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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