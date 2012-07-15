Дизайн сайта для ресторана.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт19 заявок190 просмотров

Добрый вечер господа фрилансеры.

Необходимо нарисовать простой дизайн сайта ресторана(город ресторана СПБ)

Ресторан в золотых тонах, соответственно хотелось бы видеть тоже самое в дизайне сайта.

Прикрепляю архив с фотографиями ресторана, логотип ресторана и примеры дизайна который нравится.

Стоимость до 2000 рублей. Не более. Оплата строго по факту выполнения.

13 лет назад
blackb
33 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)

Выбранный исполнитель

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
Дизайн был сделан в срок, заказчик, хотя и заходит каждый день на сайт, на сообщения не отвечает. Только впустую потратила время

Заявки фрилансеров

binarygirl
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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