Дизайн сайта для ресторана.

Добрый вечер господа фрилансеры.

Необходимо нарисовать простой дизайн сайта ресторана(город ресторана СПБ)

Ресторан в золотых тонах, соответственно хотелось бы видеть тоже самое в дизайне сайта.

Прикрепляю архив с фотографиями ресторана, логотип ресторана и примеры дизайна который нравится.

Стоимость до 2000 рублей. Не более. Оплата строго по факту выполнения.