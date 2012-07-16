Здравствуйте.

Нужен шаблон для интернет магазина деревянных изделий- с версткой на Joomla.

Магазин не конвеерный - и много продукции там не будет - скорее это даже Магазин Визитка товара ручной работы

Детали при более глубоком проникновении в проект.

Фотографии изделий прилагаю...

Благодарю за внимание...