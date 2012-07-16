Приватный проект для Курбаткина Алексея

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт2 заявки93 просмотра

Редизайн сайта,

Исправление ошибок и удаление ненужного контента, модулей в шаблоне.

Чистка сайта + корневой части

13 лет назад
agpipe
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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