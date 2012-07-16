Коллеги, добрый день! Требуется полностью изменить существующий дизайн сайта климатической компании. Сейчас сайт более похож на интернет магазин - нужна смена позиционирования сайта - корпоративный сайт климатической компании. Дизайн должен ...
Дизайн интернет-магазина.
Требуется создание дизайна интернет-магазина одежды. Будут рассмотрены все предложения. Критерии отбора - оптимальное соотношение цена-качество. Обязательно указывайте ориентировочную стоимость и ссылку на портфолио. Сроки не горят.
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