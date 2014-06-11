Редизайн сайта

Подготовить 2 варианта дизайна для сайта akvarel-carpet.ru , клиент хочет что бы сайт был схож по дизайну со star-carpet.ru

можно конечно предложить что-то своё, покрасивее.. Но клиент хочет чтобы дизайн был схож с тем, как бы странно это не было.

Сначала готовим визуализацию - не полный дизайн, скорее набросок, макет - цена 30-40 usd.

Далее утверждаем и доробатываем полноценно.

Оплата - желательно яндекс деньги, но можно и вэбмани