Дизайн сайта-каталога. Приватно для AlexLosev

$320
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка96 просмотров

Добрый день!

Необходим дизайн сайта дистрибьюторской компании: каталог, корзина с калькулятором, регистрация диллеров.

ТЗ вышлю в личке.

13 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$320
10 дней

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Дизайн корпоративного сайта (главная и внутренняя)

    $100

    Сайт компании занимающейся цветной печатью и полиграфией. В центре располагаем дизайнерский коллаж из нашей продукции разделенный на три блока: этикетка, туба, коробка. Каждый образец при попадании курсора должен становиться активным. Как вариант ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать шаблон для сайта-визитки для Joomla 1.5.25

    $100

    Нужно сделать дизайн и сверстать его под joomla 1.5.25 тематика — пенопласт подробности исполнителю. исполнитель присылает мне макет (картинку дизайна). в любом виде, главное чтобы разобрать можно было (это гарантия моей честности) ...

    Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина.

    Требуется создание дизайна интернет-магазина одежды. Будут рассмотрены все предложения. Критерии отбора - оптимальное соотношение цена-качество. Обязательно указывайте ориентировочную стоимость и ссылку на портфолио. Сроки не горят.

    Дизайн сайтов54 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта

    Подготовить 2 варианта дизайна для сайта akvarel-carpet.ru , клиент хочет что бы сайт был схож по дизайну со star-carpet.ru можно конечно предложить что-то своё, покрасивее.. Но клиент хочет чтобы дизайн был схож с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Шаблон для интернет магазина деревянных изделий

    Здравствуйте. Нужен шаблон для интернет магазина деревянных изделий- с версткой на Joomla. Магазин не конвеерный - и много продукции там не будет - скорее это даже Магазин Визитка товара ...

    Joomla
    Дизайн сайтов21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн сайта для ресторана.

    $100

    Добрый вечер господа фрилансеры. Необходимо нарисовать простой дизайн сайта ресторана(город ресторана СПБ) Ресторан в золотых тонах, соответственно хотелось бы видеть тоже самое в дизайне сайта. Прикрепляю архив с фотографиями ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн для сайта игры Aion

    Необходимо разработать дизайн для сервера игры Aion. Сроки - неделя. Нужно, чтоб было просто и красиво. Примеры сайтов, чей дизайн понравился - скинем. Небольшие требования тоже установим(блоки\расположение элементов). Если в комплекте будет верстка(за доп. ...

    Дизайн сайтов19 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подобрать фон

    $50

    Здравствуйте. Нужно подобрать фон для вот этого шаблона http://livedemo00.template-help.com/wordpress_39478/ в том же цвете! но с другой текстурой. Компания занимается декоративной штукатуркой, текстура должна соответствовать этому профилю. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад