Дизайн корпоративного сайта (главная и внутренняя)

Сайт компании занимающейся цветной печатью и полиграфией.

В центре располагаем дизайнерский коллаж из нашей продукции разделенный на три блока: этикетка, туба, коробка. Каждый образец при попадании курсора должен становиться активным. Как вариант можно просто при попадании курсора чтобы они становились чуть больше на 10%, при нажатии попадаешь в галерею.

Цветовая гамма: эффектные броские, яркие краски. Но при этом основной акцент должен идти на рекламируемую продукцию.

Использование flash-анимации в дизайне:

Если это не будет утяжелять сайт, то flash на картинке с продукцией в центре страницы. Расположение элементов по принципу http://promabez.ru или как то так. Также совмещая с http://flostoncase.com/. Картинки в галерее должны увеличиваться в этом же окне. При изготовлении галереи можно применить нестандартное расположение образцов продукции.

Выбранному исполнителю будет выслан подробный бриф