Сделать шаблон для сайта-визитки для Joomla 1.5.25

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки130 просмотров

Нужно сделать дизайн и сверстать его под joomla 1.5.25

тематика — пенопласт

подробности исполнителю.

исполнитель присылает мне макет (картинку дизайна). в любом виде, главное чтобы разобрать можно было (это гарантия моей честности)

если все нравится - работаем.

проект срочный, за срочность могу еще немного денег добавить, если все будет хорошо.

Joomla
13 лет назад
gemkirill
Кирилл 
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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