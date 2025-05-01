Сделать шаблон для сайта-визитки для Joomla 1.5.25

Нужно сделать дизайн и сверстать его под joomla 1.5.25

тематика — пенопласт

подробности исполнителю.

исполнитель присылает мне макет (картинку дизайна). в любом виде, главное чтобы разобрать можно было (это гарантия моей честности)

если все нравится - работаем.

проект срочный, за срочность могу еще немного денег добавить, если все будет хорошо.