Дизайн интернет-магазина.

Спасибо большое Саше! С ней безумно приятно работать, четко понимает что от нее хотят. Всегда выходит на связь. Работу выполнила с первого раза так как было нужно - без правок! Если хотите что бы ваше задание было сделано грамотно и в срок, то можете смело обращаться к Александре!