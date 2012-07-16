Компекс отдыха: редизайн + новый логотип

# 1 — $ 120

Требуется редизайн сайта http://edem.kiev.ua/.

1. Необходимо освежить существующий дизайн - заменить фон, при этом, расположение блоков оставить как есть. Возможно, что-то нарисовать красивое. В общем, делайте всё, что считаете нужным, не меняя структуру сайта. Максимально приблизить сайт к стильному исполнению дизайна.

2. Заменить лого. Варианты допускаются абсолютно разнообразные, возможно отхождение от темы с яблоком, но следите, чтобы дух райского места - "Эдем", при этом, сохранился. Исполнение желательно в векторе, возможна доп. обработка в растре.

3. На выходе – PSD со слоями для дизайна. Лого в векторе