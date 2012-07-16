Дизайн онлайн-кинотеатра

$125
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт26 заявок181 просмотр

Разработать дизайн онлайн-кинотеатра.

Дизайн главной и внутренних страниц отличаются только наполнением.

Сдать работу в PSD в слоях, понятно названных и разложенных по папкам.

см. ТЗ в приложении

Оплата: 4000 WMR, сроки: 2 дня разработка, 1 день правки, итого 3 дня.

13 лет назад
safroni
Иван 
44 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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