В связи с открытием бизнеса нам требуется дизайнер, который разработает для нашей компании фирменный стиль, дизайн сайта и логотип. Наша деятельность будет заключаться в персональном gps-мониторинге (продажа услуги и gps- трекеров). Скидываю ссылку ...
Дизайн онлайн-кинотеатра
Разработать дизайн онлайн-кинотеатра.
Дизайн главной и внутренних страниц отличаются только наполнением.
Сдать работу в PSD в слоях, понятно названных и разложенных по папкам.
см. ТЗ в приложении
Оплата: 4000 WMR, сроки: 2 дня разработка, 1 день правки, итого 3 дня.
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