Дизайн сайт хостинг компании

В связи с открытием бизнеса нам требуется дизайнер, который разработает для нашей компании фирменный стиль, дизайн сайта и логотип. Наша деятельность будет заключаться в персональном gps-мониторинге (продажа услуги и gps- трекеров). Скидываю ссылку ...