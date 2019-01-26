Дизайн и верстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен14 заявок200 просмотров

Всем привет, есть сайт http://dominomebel.ru

В общем там куча ошибок и мне не нравится как он выглядит. Фактически мне нужен сайт "под ключ", только в него нужно будет скопировать весь материал с того сайта.

Основные требования: Сайт должен быть на базе Joomla, прописаны все теги, альты и тайтлы, правильно установлен и настроен. В общем, все должно быть качественно - только в этом случае гарантируется 100% оплата!!!

Joomla
13 лет назад
Jeep187
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад
$200
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Invlana
35 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
12 отзывов(-2)
13 лет назад

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