Дизайн и верстка сайта

Всем привет, есть сайт http://dominomebel.ru

В общем там куча ошибок и мне не нравится как он выглядит. Фактически мне нужен сайт "под ключ", только в него нужно будет скопировать весь материал с того сайта.

Основные требования: Сайт должен быть на базе Joomla, прописаны все теги, альты и тайтлы, правильно установлен и настроен. В общем, все должно быть качественно - только в этом случае гарантируется 100% оплата!!!