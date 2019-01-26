Здравствуйте! Нужно изменить шаблон сайта. Хочу видеть в черно-белом стиле, рисованный. Нужно изменить существующий шаблон . изменить цвет, шапку cms кандидат
Дизайн и верстка сайта
Всем привет, есть сайт http://dominomebel.ru
В общем там куча ошибок и мне не нравится как он выглядит. Фактически мне нужен сайт "под ключ", только в него нужно будет скопировать весь материал с того сайта.
Основные требования: Сайт должен быть на базе Joomla, прописаны все теги, альты и тайтлы, правильно установлен и настроен. В общем, все должно быть качественно - только в этом случае гарантируется 100% оплата!!!
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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