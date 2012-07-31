Сделать 2 редизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен3 заявки182 просмотра

есть сайт dom-modi.by тематика одежда.

в дизайне устраивает абсолютно все. Но нужно сделать небольшие изменения чтобы выразить тематику спорт и все для дома

желательно чтобы дизайнер был верстальщиком для внесения изменений.

13 лет назад
mapxyz
Денис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
36 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
13 лет назад
$200
14 дней
Приятно было работать. буду дальше продолжать сотрудничество
Спасибо за проект!Все отлично.

Заявки фрилансеров

lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
13 лет назад

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