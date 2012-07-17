Приватный проект для alpet

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки132 просмотра

Проект для исполнителя alpet. Адаптация готового дизайна дилерского сайта под наши нужды.

13 лет назад
ClimatCompany
Александр 
52 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
13 лет назад
$600
3 дня
Приятно удивлен оперативностью работы Алексея. При этом качество не только не пострадало, а скорее наоборот. Отлично!
Сотрудничеством снова доволен. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
16 часов назад
13 лет назад
Лучший веб-дизайнер апреля
#1
Дизайн сайтов

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