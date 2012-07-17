ClimatCompany

Нужен грамотный GIF-баннермейкер на серию баннеров. Тематика - холодильное оборудование, автоматика, отопление. Проект мало того что срочный (10 оригиналов 468х60 и 10 разноплановых ресайзов - до 1.11.2012), так еще и с обязательным условием неразмещения работ ...
Мы мыслим широкими категориями, не ограничивая окружающий мир жесткими рамками. Наша компания — «Климат Компани» — началась не с чистого листа, за плечами огромный опыт дистрибуции климатического оборудования не территории России. Компания основана в 1999 году, и на протяжении многих лет является активным игроком HVAC рынка России.
- Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Ищем талантливого дизайнера для разработки яркого современного дизайна для промо-сайта торговой марки. Во вложении - образцы промо-сайтов. От кандидатов ожидаю: 1) Примеров промо-сайтов в портфолио. 2) "Вилки" цен. 3) Минимальных сроков. Просьба писать четко по теме, в соответствии с вышеуказанными ...Дизайн сайтов27 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Проект для исполнителя alpet. Адаптация готового дизайна дилерского сайта под наши нужды.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
Интернет-магазин климатического оборудования, CMS "1С-Битрикс", 12 000 торговых позиций (до 5-ти фотографий, технические характеристики, описание, стоимость). От потенциального исполнителя ожидаю сроки и стоимость размещения вышеуказанной информации в данном объеме. Пример одной позиции - http://www.climat-company.ru/catalog/tosot/home/U-GRACE/t09h_su_w/ (плюс-минус 200-300 ...Наполнение сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день. Наша компания ищет талантливого GIF-аниматора и рекламиста в одном лице для разработки концепции и реализации в виде эффективных GIF-носителей для разных рекламных площадок различных рекламных баннеров. Flash нам не нужен, только GIF. Тематика - ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад