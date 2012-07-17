ClimatCompany

Александр ClimatCompany

 
51 годРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Мы мыслим широкими категориями, не ограничивая окружающий мир жесткими рамками. Наша компания — «Климат Компани» — началась не с чистого листа, за плечами огромный опыт дистрибуции климатического оборудования не территории России. Компания основана в 1999 году, и на протяжении многих лет является активным игроком HVAC рынка России.

  • Серия баннеров

    Нужен грамотный GIF-баннермейкер на серию баннеров. Тематика - холодильное оборудование, автоматика, отопление. Проект мало того что срочный (10 оригиналов 468х60 и 10 разноплановых ресайзов - до 1.11.2012), так еще и с обязательным условием неразмещения работ ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн промосайта

    Ищем талантливого дизайнера для разработки яркого современного дизайна для промо-сайта торговой марки. Во вложении - образцы промо-сайтов. От кандидатов ожидаю: 1) Примеров промо-сайтов в портфолио. 2) "Вилки" цен. 3) Минимальных сроков. Просьба писать четко по теме, в соответствии с вышеуказанными ...

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Занесение данных в Интернет-магазин

    Интернет-магазин климатического оборудования, CMS "1С-Битрикс", 12 000 торговых позиций (до 5-ти фотографий, технические характеристики, описание, стоимость). От потенциального исполнителя ожидаю сроки и стоимость размещения вышеуказанной информации в данном объеме. Пример одной позиции - http://www.climat-company.ru/catalog/tosot/home/U-GRACE/t09h_su_w/ (плюс-минус 200-300 ...

    Битрикс
    Наполнение сайтов13 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рекламные баннеры

    Добрый день. Наша компания ищет талантливого GIF-аниматора и рекламиста в одном лице для разработки концепции и реализации в виде эффективных GIF-носителей для разных рекламных площадок различных рекламных баннеров. Flash нам не нужен, только GIF. Тематика - ...

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
$600
10 баллов
10 лет назад
Приватный проект для alpet
Сотрудничеством снова доволен. Рекомендую!
Приятно удивлен оперативностью работы Алексея. При этом качество не только не пострадало, а скорее наоборот. Отлично!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
$300
10 баллов
10 лет назад
Серия баннеров
Сотрудничеством доволен. Спасибо.
Скорость и качество работы – выше всяких похвал! Алексей закончил и без того срочный проект даже раньше времени, при этом правки были минимальны, а результат совсем не пострадал в виду оперативности разработки. Спасибо!
Ответный отзыв
alpet
45 летФинляндия
14 лет в сервисе
Был
час назад
$500
10 баллов
11 лет назад
Рекламные баннеры
Спасибо за интересный проект. Будем сотрудничать!
С полной уверенностью заявляю: мы нашли того самого талантливого GIF-аниматора, которого искали! Безупречное понимание композиции, глубокое знание маркетинга и поведенческих моделей в Интернете, понимание психологии восприятия рекламы: все это и многое другое мы обнаружили в Алексее. Будем сотрудничать. Спасибо!
Ответный отзыв